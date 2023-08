Il Nottingham di Ola Aina debutta con l'Arsenal: statistiche e migliori quote

Pronti via e Arteta ha subito messo in bacheca un trofeo, il Community Shield, "soffiandolo" al titanico Manchester City. Il suo Arsenal adesso è chiamato a non steccare l'esordio in Premier League nel lunch match di sabato all'Emirates contro il Nottingham Forest. Ola Aina e compagni partono con l'obiettivo minimo che è la salvezza, conquistata non senza affanni la scorsa stagione. L'esordio però è di quelli terribili...