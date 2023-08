Premier League, il pronostico di Brentford-Tottenham

Il campionato del Tottenham di Postecoglou inizia in casa del Brentford , che ha chiuso lo scorso torneo al 9° posto con un punto in meno rispetto agli Spurs . Un avversario ostico che però nelle amichevoli estive non ha mai vinto, pur segnando 3 reti all’ Aston Villa (3-3). Da segnalare anche il ko delle “ Bees ” per 2-0 in un altro “derby” di Premier League contro il Brighton ad Atlanta (0-2). Ora però si fa sul serio, contro un Tottenham che nelle ultime sette partite ha sempre centrato la combo Goal+Over 2,5 .

Segui i consigli dell'algoritmo Gollo Predictor

Combo Goal+Over 2,5, ecco la quota

I precedenti dello scorso anno vanno in questa direzione: 2-2 al Brentford Community Stadium e colpaccio del Brentford per 3-1 a casa di Perisic e compagni. Nelle fila dei padroni di casa, complice la lunga squalifica di bomber Toney, i riflettori sono puntati su Bryan Mbeumo, per lui 9 reti e 8 assist nello scorso campionato.

Per un Brentford che ha le carte in regola per colpire c’è un Tottenham che, in attesa di rinforzi dal mercato, può contare anche su Manor Solomon, stella del calcio israeliano. Il Goal a 1.55 ci sta tutto, in combo con l’Over 2,5 l’offerta sale 1.90.