Pronostico Chelsea-Liverpool, che sfida a Stamford Bridge!

I risultati più probabili di Chelsea-Liverpool

Strano soprattutto per una squadra a trazione offensiva come il Liverpool, che pare più rodato e meglio assestato dopo i colpi Mac Allister e Szoboszlai a centrocampo. Il Chelsea ha pareggiato 1-1 l’ultima amichevole di lusso contro il Borussia Dortmund, Liverpool reduce dal 3-1 al Darmstadt mentre col Bayern Monaco uno spettacolare... ko per 3-4 con reti di Gakpo, van Dijk e Luis Diaz.

Gli esiti Goal e Over 2,5 rappresenterebbero un taglio netto rispetto al recente passato: il primo vale 1.55, il secondo è in lavagna a 1.60. Come possibile cluster di risultati occhio a “1-1/2-1/1-2/2-2” in lavagna a 2.25.