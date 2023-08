Manchester United-Wolves, un pronostico a quota 1.85

Fai i tuoi pronostici sulle partite di Premier League

Segno 1 più Over 2,5, una combo da provare

Aspettando Hojlund lo United cerca i primi tre punti per mettere in moto classifica e morale. L'avversario è alla portata dei Red Devils, a cui l'Old Trafford può dare una spinta per vincere e, magari, prendere il largo sull'avversario.

In sede di pronostico si parte dal segno 1 a cui può essere opportuno (oltre che redditizio) legare in combo l'Over 2,5. La quota assegnata a questa tipologia di scommessa è pari a 1.85.