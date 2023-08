Pronostici Coppa Italia, la Samp di Pirlo è favorita contro il Sudtirol

Il battesimo della Sampdoria in Coppa Italia è contro il Sudtirol, che lo scorso anno è stato uno dei “crack” della Serie B approdando fino alle semifinali playoff. Avversario ostico che concede pochissimo e che, a detta di mister Bisoli, è già in palla dopo il “bugiardo” 0-2 incassato in amichevole dall’Al-Duhail di Hernan Crespo.