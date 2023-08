Prossimo allenatore Italia, per i bookie tocca (ancora) a Conte

In lavagna è il salentino ad essere indicato come favorito per sostituire Mancini, che a sorpresa ha dato le sue dimissioni

13 . 08 . 2023 21:18 1 min ManciniItaliaallenatore

© ANSA

Come un fulmine a ciel sereno, sono arrivate le dimissioni di Roberto Mancini da Ct della nazionale italiana. Un evento inatteso, che fa scattare immediatamente il toto-allenatore: chi prenderà il posto del Mancio alla guida dell'Italia? Due i candidati forti, nelle previsioni dei bookmaker. Per le quote è testa a testa Conte-Spalletti Con due sfide di qualificazione agli Europei da giocare tra meno di un mese, non passerà molto tempo prima che verrà scelto ufficialmente il sostituto di Mancini sulla panchina dell'Italia. I bookie hanno le idee piuttosto chiare: è Antonio Conte il favorito. Il ritorno del tecnico salentino alla guida della nazionale azzurra vale 1.50. In piena corsa anche Luciano Spalletti, pagato 2.50. Meno probabili la comunque tenuti in buona considerazione Daniele De Rossi e Fabio Cannavaro, entrambi in lavagna a 5. Vuoi rimanere aggiornato in tempo reale sui pronostici? Iscriviti Gratis al Gruppo Telegram di GOLLO, il predictor del Tuttosport © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Scommesse

