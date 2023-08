Pronostico Marsiglia-Panathinaikos, all'andata decisivo un gol di Bernard

Ferragosto con la Champions. Oggi sono in programma le partite di ritorno del penultimo turno preliminare, quello che precede gli attesi playoff. Una delle gare sotto i riflettori è Marsiglia-Panathinaikos, i greci portano in dote al Velodrome un prezioso gol, quello messo a segno da Bernard nel finale.

Come nelle previsioni il match dell'andata è stato combattuto e deciso da episodi. L'espulsione di Kondogbia prima, il gol dell'ex Shakhtar sono stati quelli salienti, a dominare un match caratterizzato da un solo tiro per parte nello specchio della porta.

Al ritorno servirà tutto un altro Marsiglia per centrare una vittoria obbligatoria (con almeno due reti di scarto) per volare ai playoff evitando gli scivolosi supplementari. Nel frattempo l'OM ha anche avuto modo di debuttare in Ligue 1 contro il Reims, vincendo 2-1 in rimonta.

Le quote sull'esito 1X2 finale vedono i francesi nettamente favoriti, con l'1 pagato mediamente 1.50. Veretout e compagni andranno a caccia del gol sin dalle prime battute per provare intanto a pareggiare i conti. Due opzioni in linea con questa ipotesi sono l'1 primo tempo (a 2.17) e l'Over 0,5 Casa primo tempo (a 1.70).