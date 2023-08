Preliminari di Champions, il pronostico di Servette-Rangers

Con due risultati su tre a disposizione per passare il turno, i Rangers affrontano la trasferta in casa del Servette nel terzo turno preliminare di Champions League.

Rangers avanti con un pareggio

L'uno due firmato Tavernier-Dessers sembrava il preludio di una goleada, invece il Servette è rimasto in partita accorciando le distanze allo scadere del primo tempo con Bedia, confermandosi squadra che non si arrende di fronte alla difficoltà. Non a caso, nel turno precedente il Servette aveva eliminato il Genk... con un doppio pareggio. Adesso per proseguire la corsa in Champions servirà una vittoria, impresa non facile contro i Rangers che sono reduci dal 4-0 in campionato al Livingston con rete in apertura di Sam Lammers.

Gli svizzeri in questo avvio di stagione hanno dimostrato di avere un gran feeling con il gol... e con l'esito Goal, ritenuto molto probabile dai bookie.

Difficile che i Rangers, pur qualificati anche con uno 0-0, scendano in campo per difendersi a oltranza. Tra le opzioni da tenere in caldo c'è il Multigol Ospite 1-2 a 1.57.