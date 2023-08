In Champions la favola Klaksvik sfida il Molde: quote e pronostico

La squadra delle Isole Far Oer è in corsa per una clamorosa qualificazione ai playoff dopo la vittoria dell'andata per 2-1 sui norvegesi

Nel calcio chi parte super sfavorito si guadagna spesso molti simpatizzanti e il Klaksvik è il classico esempio di Underdog. Sempre dato per spacciato dai bookie nei due turni preliminari di Champions, ha avuto la meglio contro Ferencvaros e Hacken senza mai perdere un match. E, non sazio, ha anche battuto 2-1 il Molde nell'andata di un doppio confronto che assegna un biglietto per i playoff. Insomma, la fase a gironi non è lontana: la favola continuerà? Molde, segno 1 a 1.22 Nel turno precedente il Molde aveva perso di nuovo con un gol di scarto in trasferta (0-1) contro i finlandesi dell'Hjk per poi sistemare tutto in Norvegia (2-0). Nell'arcipelago faroese altra sconfitta, dopo che il Molde era passato in vantaggio. E adesso? Sinfonia già sentita, il Klaksvik sembra destinato alla sconfitta alla luce dell'1.22 previsto per il segno 1 al 90', vittoria ospite che sale a 10 volte la posta. I bookmaker si aspettano un match con almeno tre reti (1.45), come pronostico si può procedere con la scelta del Multigol 3-5. Vuoi rimanere aggiornato in tempo reale sui pronostici? Iscriviti Gratis al Gruppo Telegram di GOLLO, il predictor del Tuttosport © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Scommesse

