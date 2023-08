Preliminari Europa League, il pronostico di Ludogorets-Astana

Dopo aver perso il treno Champions guai a dover abbandonare anche l'obiettivo Europa League. Ludogorets e Astana si contendono un biglietto per i playoff della seconda competizione continentale, kazaki più vicini al passaggio del turno dopo la vittoria per 2-1 all'andata. I bulgari però hanno il fattore campo da sfruttare per ribaltare la situazione.

Piccolo passo indietro. Il cammino verso la Champions del Ludogorets si è interrotto con molti rimpianti contro l'Olimpia Lubiana, avversario alla portata dei bulgari. Nessuna recriminazione invece per l'Astana, rispedito al mittente da una Dinamo Zagabria di ben altra categoria.

In casa il Ludogorets può far valere la sua superiorità, ne sono certi anche i bookie. Segno 1 intorno all'1.55, occhio al dato che può orientare il pronostico di Ludogorets-Astana. Nei precedenti cinque incontri europei delle due squadre si è sempre visto il Multigol 2-4. Un esito che si può valutare in alternativa al segno 1 o, magari, provare in abbinamento (combo).