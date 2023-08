Debrecen-Rapid Vienna, migliori quote e pronostico

Il match di ritorno in Ungheria mette in palio un biglietto per il playoff contro la Fiorentina di Italiano

17 . 08 . 2023 00:10 2 min Rapid ViennaDebrecenFiorentina

© EPA

A prescindere da chi passerà il turno, la Fiorentina non dovrà certo tremare. Nei playoff di Conference League la squadra di Italiano, finalista perdente contro il West Ham nella scorsa edizione del torneo, troverà la vincente di Debrecen-Rapid Vienna, che hanno pareggiato 0-0 in Austria. Non uno spettacolo esaltante. Conference League, fai i tuoi pronostici Per le quote sarà ancora Under 2,5 All'andata il Rapid Vienna partiva decisamente favorito ma non è riuscito a tradurre in gol le occasioni create (4 tiri nello specchio a 0). Il Debrecen resta dunque in corsa e può giocarsela alla pari davanti al suo pubblico, dove però ha chiuso sotto al 90' contro l'Alashkert nel turno precedente, scacciando solo ai rigori lo spettro dell'eliminazione. Il Rapid ha conosciuto nel weekend la sua prima sconfitta stagionale, 0-1 in campionato contro l'Hartberg: seconda gara di fila a secco dopo quella contro il Debrecen. Momento così così dunque e anche alla luce di questo i bookie si aspettano un match di ritorno equilibrato e con pochi gol. L'Under 2,5 è quotato a 1.70, per chi cerca soluzioni orientate sulle reti è da suggerire il Multigol Ospite 1-2. Vuoi rimanere aggiornato in tempo reale sui pronostici? Iscriviti Gratis al Gruppo Telegram di GOLLO, il predictor del Tuttosport © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Scommesse

Abbonati per continuare a leggere Con il nuovissimo Abbonamento No Limits potrai goderti tutte le notizie del sito senza pubblicità grazie alla combinazione di Plus+ e AdFree. Non dare limiti alla tua sete di sport! Offerta valida fino al 31/08 Plus + AdFree 9,90 € € 5 /mese Si rinnova a 6€ Scopri l'offerta Hai già un abbonamento? Accedi