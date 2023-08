Pronostico Maribor-Fenerbahce: Ilicic contro Dzeko

Tra le gare più interessanti di Conference League (preliminari) spicca un Maribor-Fenerbahce dal retrogusto di Serie A . Nelle fila degli sloveni brilla la stella di Josip Ilicic , decisivo per la sua squadra nel turno precedente superato solo ai supplementari (rigore segnato dall’ex Atalanta) contro il Differdange . I turchi si affidano alla classe senza tempo di Edin Dzeko e all’esperienza di Dusan Tadic , senza dimenticare l’ex Udinese Becao che ha sbloccato la gara d’andata contro il Maribor poi vinta 3-1.

Fai i tuoi pronostici!

Match da Goal e Over 2,5

Gli sloveni sono dunque chiamati alla grande rimonta, per andare ai supplementari servirà una vittoria con due reti di scarto. Nelle otto partite ufficiali fin qui disputate il Maribor è sempre andato a segno ma in sei di queste ha anche subìto gol. Il Fenerbahce ha esordito nel campionato turco battendo 2-1 il Gaziantep, doppietta del solito Dzeko e rigore fallito da Tadic.

In una sfida che promette diverse reti i bookie individuano un netto favorito, il Fenerbahce. Il 2 dei turchi è offerto a 1.55, interessante la doppia chance 1X a 2.20. Scegliendo l’opzione Goal la quota scende a 1.65, stessa offerta per l’Over 2,5.