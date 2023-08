Scudetto, un quartetto avanti a tutti e una favorita: le quotazioni

Campionato al via sabato 19 agosto, secondo le previsioni dei bookmaker c'è grande equilibrio: scopriamo le quote di ogni big per la vittoria finale

17 . 08 . 2023 12:02 1 min quoteScudettoSerie A

Un occhio al calciomercato e l'altro al campo. Sabato scatta la Serie A 2023/24 e la domanda se la pongono in molti: quale squadra vincerà lo Scudetto? Sebbene le rose non siano ancora chiuse e le trattative degli ultimi giorni potranno mettere in discussione i rapporti di forza, ai nastri di partenza i bookmaker sembrano avere le idee chiare. Ecco cosa filtra dalla graduatoria stilata dai principali operatori di scommesse. Vincente Serie A, Inter favorita Quote alla mano si va verso una volata a quattro squadre con l'Inter di Simone Inzaghi, che ha chiuso definitivamente la porta a Samardzic, favorita per la vittoria del Tricolore. Il titolo ai nerazzurri è un'ipotesi da 3 volte la posta ma come detto la concorrenza è agguerrita. Per il ruolo di "antagonista" dell'Inter infatti è bagarre allo stato puro. I bookie piazzano tre squadre a quota 4.50: Juventus, Milan e Napoli. Poco accreditate le capitoline, la Roma (12) è in leggero vantaggio rispetto alla Lazio (15): dunque, da considerarsi entrambe delle outsider. Vuoi rimanere aggiornato in tempo reale sui pronostici? Iscriviti Gratis al Gruppo Telegram di GOLLO, il predictor del Tuttosport © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Scommesse

Abbonati per continuare a leggere Con il nuovissimo Abbonamento No Limits potrai goderti tutte le notizie del sito senza pubblicità grazie alla combinazione di Plus+ e AdFree. Non dare limiti alla tua sete di sport! Offerta valida fino al 31/08 Plus + AdFree 9,90 € € 5 /mese Si rinnova a 6€ Scopri l'offerta Hai già un abbonamento? Accedi