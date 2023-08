Bari-Palermo apre la nuova Serie B: quote e pronostico

La Serie B 2023/24 riparte nello stesso stadio in cui si è giocata l’ultima (emozionante) partita dello scorso anno. Stadio San Nicola, il Bari di Mignani debutta contro il Palermo di Corini. Entrambe vogliono lasciarsi alle spalle l’amarezza dovuta all’eliminazione in Coppa Italia. Molto meglio però i siciliani rispetto ai pugliesi, annichiliti in casa dal Parma (0-3).