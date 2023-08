Bundesliga, il Bayern di Kane debutta a Brema: ecco il pronostico

Neanche il tempo di iniziare il campionato e già Tuchel ha qualcosa da farsi perdonare. Il ko in Supercoppa di Germania contro il Lipsia (0-3) fa sì che i bavaresi non possano assolutamente steccare la prima in Bundesliga .

Fai i tuoi pronostici

Marcatori: Fullkrug contro Kane

Un Battesimo che avrà luogo venerdì sera al Weserstadion di Brema contro i padroni di casa del Werder. Anche per loro, nulla di buono da segnalare... L’avventura in coppa di Germania è già terminata per mano del Viktoria Koln, squadra che milita nella terza divisione tedesca. I destini del Werder dipendono molto dalla vena del loro bomber Fullkrug, per lui 16 reti lo scorso campionato e gol su rigore nel naufragio contro il Viktoria Koln. La sfida nella sfida contro Harry Kane è già partita.

Per le quote non c’è storia, il segno 2 del Bayern paga meno di 1.30 mentre l’1 del Werder è una sorpresa da 8.80 volte la posta. Occhi puntati come detto sull’ex centravanti del Tottenham, una cui rete in qualsiasi momento del match vale 1.65. Kane primo marcatore paga 4.