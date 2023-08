Scommesse Premier League, il pronostico di Nottingham-Sheffield

La seconda giornata di Premier League si apre al City Ground con una sfida tra “deluse”. Il Nottingham Forest , battuto ma non umiliato al debutto dall’ Arsenal per 2-1, ospita il neopromosso Sheffield che lo scorso anno in Championship ha chiuso in seconda posizione alle spalle dell’imprendibile Burnley . Zero punti anche per le “ Blades ”, sconfitte in casa dal Crystal Palace per 1-0 al termine di un match chiuso con un solo tiro nello specchio da parte della matricola.

Unisciti al canale Telegram di Gollo Predictor per essere sempre aggiornato sui pronostici

Per le quote Nottingham Forest favorito

Lo scorso anno il Nottingham Forest si è salvato senza eccessivi affanni. Per bissare l’obiettivo gare come questa vanno vinte, davanti al pubblico di casa e contro un avversario “di pari rango”. Le quote sposano la causa Forest e il segno 1 viaggia intorno all’1.85. Prima di segnare il gol della bandiera contro i Gunners, il Nottingham era rimasto a secco nelle precedenti quattro amichevoli.

Problemi in zona gol anche per lo Sheffield, che nell’ultima esibizione pre-campionato aveva perso per 3-0 contro lo Stoccarda. Per tutti questi motivi ci sono le premesse per assistere ad un match con meno di tre reti complessive: l’Under 2,5 è offerto a 1.65.