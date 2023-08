Quote capocannoniere Serie A, quanto paga Vlahovic?

La Serie A 2023/24 sta per partire e, alla vigilia della tanto attesa prima giornata di campionato, è finalmente disponibile una delle scommesse Antepost più intriganti: Vincente Capocannoniere. Uno sguardo alle quote per individuare chi sono per i bookmaker i favoriti e le possibili sorprese.

Capocannoniere: Lautaro, Osimhen, Vlahovic...

La scorsa stagione a laurearsi re del gol fu Victor Osimhen, anche quest'anno il nigeriano è tra i più accreditati nella scommessa sul capocannoniere ma la concorrenza è agguerrita. Il bomber del nuovo Napoli di Garcia si gioca a 3.50 al pari di Lautaro Martinez, sulla carta il realizzatore principe di un'Inter che si è dovuta arrangiare ripiegando su Arnautovic in seguito al voltafaccia di Lukaku.

Alle spalle di quella che sarà la coppia di bomber più ricercata dai Fantacalcisti d'Italia i bookie piazzano Dusan Vlahovic. Chi punta oggi sul serbo capocannoniere, al netto di eventuali sviluppi legati al calciomercato, può contare su un moltiplicatore da 6 volte la posta. Insomma, un'opzione da tenere in debita considerazione.

Occhio a definire "rincalzi" due attaccanti che per motivi diversi hanno una voglia matta di mettersi in mostra. Scamacca e Retegui puntano ad andare ben oltre la doppia cifra con le maglie di Atalanta e Genoa ma dovranno fare i conti con i colossi delle "big" in lotta per lo Scudetto. Per ciascuno di loro la quota è piuttosto alta, pari a 16 volte la posta.

Scegliendo Arnautovic si sale a 20 mentre Dybala paga 25. La caccia al re del gol è ufficialmente aperta.