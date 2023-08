Serie A, l'Inter di Inzaghi debutta contro il Monza: quote e pronostico

Oltre al Napoli il primo sabato di Serie A vede protagonista l’ Inter di Simone Inzaghi , tra le favorite (secondo i bookmaker) per la conquista del Tricolore . I nerazzurri debuttano al Meazza contro il Monza di Palladino , una mina vagante che lo scorso anno uscì alla grande dal doppio confronto con l’Inter: pareggio per 2-2 all’U-Power Stadium e clamorosa vittoria per 1-0 a San Siro .

In Coppa Italia subito una delusione per i bianzoli, eliminati dalla Reggiana di Nesta. L’Inter nelle amichevoli estive ha segnato con grande regolarità ma, con la concentrazione non ancora al top e i meccanismi difensivi da registrare, anche i gol al passivo sono stati una costante. “Scontato” dire segno 1 in sede di pronostico, meglio guardare alle reti segnate. Nel caso dell’Inter si può far riferimento al Multigol Casa 2-4, un’opzione offerta a 1.56.