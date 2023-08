Migliori quote e pronostico di Udinese-Juventus: bianconeri favoriti

Unisciti al canale Telegram di Gollo Predictor per statistiche e pronostici sulle partite

Segnano entrambe? La quota del Goal è invitante

Tornando al recente passato, la squadra di Sottil ha sfoderato l’artiglieria pesante in Coppa Italia contro il Catanzaro (4-1) mettendo in mostra le qualità di un reparto offensivo profondo e ben assortito. La Juve chiaramente è di caratura superiore, all’ultima uscita ha pareggiato 0-0 con l’Atalanta e in precedenza aveva battuto 3-1 il Real Madrid.

In attesa di rinforzi dal mercato la Vecchia Signora vuole partire col piede giusto e non si può dire che i bookie non le diano fiducia. Il segno 2 si gioca a 1.85, più alti pareggio (3.60) e vittoria friulana (4.40). Almeno una rete per parte alla Dacia Arena? Possibile, il Goal si può trovare anche a 1.95. Nel primo tempo, invece, potrebbe “vincere” l’equilibrio. L’X al riposo si gioca a 2.10.