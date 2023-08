Premier League, quote e pronostico di Crystal Palace-Arsenal

Crystal Palace-Arsenal è anche la sfida tra tecnici di due diverse generazioni, il veterano Hodgson contro l'emergente Arteta. A Selhurst Park si affrontano due formazioni vittoriose all'esordio in campionato, le Eagles hanno battuto 1-0 in trasferta lo Sheffield mentre i Gunners hanno superato 2-1 il Nottingham Forest all'Emirates.

Fai i tuoi pronostici

Precedenti e consigli per le scommesse

Lo scorso anno l'Arsenal ha battuto nettamente il Palace sia all'andata che al ritorno e va dunque per la terza vittoria di fila. Quanto paga il 2 dei Gunners? La quota è 1.60, per il segno 1 invece si sale a 5.50.

Due riflessioni da fare. Tra indisponibili e riserve l'Arsenal contro il Forest aveva fuori quasi un'altra squadra degna delle "prime linee". In secondo luogo, per puntare al titolo di campione Arteta deve curare anche i dettagli, come ad esempio non subire reti.

Si fa strada dunque l'idea del No Goal, offerto a 1.85 circa. Alzando l'asticella, occhi puntati anche sull'esito "Arsenal vincente a zero: Sì".