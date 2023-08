Pronostico Anversa-Aek, ecco i consigli per le scommesse

Match d'andata dello spareggio decisivo per entrare in Champions. I greci nel turno precedente hanno eliminato la Dinamo Zagabria in modo rocambolesco

Dopo aver eliminato clamorosamente la Dinamo Zagabria, l'Aek Atene ha un ultimo scoglio da superare prima di approdare alla fase a gironi di Champions League. Si tratta dell'Anversa, campione del Belgio in carica. Unisciti al canale Telegram Gollo Predictor per scoprire tuttele novità di questa stagione Aek, oltre all'Anversa c'è un ostacolo in più Fino al 92' l'Aek era fuori dalla corsa: dopo aver vinto 2-1 a Zagabria, i greci si trovavano sotto di due reti in casa contro i croati. Poi sono arrivati due gol in un finale pazzesco a regalare il trionfo all'undici di Atene. Per L'Anversa si tratta del debutto stagionale in Champions mentre in campionato lo score è di due vittorie, un pari e una sconfitta (8 gol segnati e 2 al passivo) nelle prime quattro giornate. Le "battaglie" contro la Dinamo Zagabria potrebbero condizionale la prestazione del'Aek, che ad Anversa parte con il pronostico contro. Il segno 1 si gioca a 2.15 mentre il 2 vale 3.20. Il pronostico? Da scegliere un esito tra Multigol Casa 1-2 e 1X+Under 3,5. Vuoi rimanere aggiornato in tempo reale sui pronostici? Iscriviti Gratis al Gruppo Telegram di GOLLO, il predictor del Tuttosport © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Scommesse

