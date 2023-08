Serie A, chance Scudetto: la situazione quote dopo la 1ª giornata

La prima giornata di Serie A è andata in archivio, bene Inter e Napoli, benissimo la Juventus in quel di Udine e male le romane, soprattutto la Lazio, rimontata dal Lecce come la scorsa stagione. A chiudere la giornata, lunedì sera, la convincente prestazione del Milan (specie nel primo tempo) corsaro a Bologna con Giroud e Pulisic. Risultati che hanno delle ripercussioni sulle previsioni dei bookmaker in merito ad un tema sempre caldissimo: la vittoria dello Scudetto. Ecco come sono cambiate le quote dopo la prima giornata di Serie A.