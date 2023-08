Champions League, quote e pronostico di Molde-Galatasaray

Soltanto una squadra tra il Molde e il Galatasaray riuscirà ad approdare alla fase a gironi di Champions League . Il doppio confronto ha inizio in Norvegia , precisamente in quell' Aker Stadion dove il Molde è riuscito a conquistare la qualificazione nei due turni precedenti.

I campioni in carica dell'Eliteserien giungono all'ultimo turno preliminare di Champions League dopo aver eliminato prima l'Hjk (i norvegesi dopo aver perso per 1-0 in Finlandia sono riusciti a ribaltare il punteggio grazie al 2-0 ottenuto al ritorno) e poi il Klaksvik (ko per 2-1 a Torshavn e successo ai rigori poi nel match disputato all'Aker Stadion). Il Galatasaray invece ha battuto prima lo Zalgiris con un complessivo 3-2 e poi l'Olimpia Lubiana per 4-0.

Iscriviti al canale di Gollo

Le occasioni da rete non dovrebbero mancare, scopri il pronostico

La compagine turca nonostante la partenza di Nicolò Zaniolo parte comunque con i favori del pronostico. Il successo del Galatasaray si gioca mediamente a 2.35 mentre il segno 1 in favore del Molde è in lavagna a circa 2.85.

Giallorossi favoriti ma i norvegesi davanti al proprio pubblico hanno già dimostrato di saper andare a segno. Il Goal al termine del secondo tempo moltiplica la posta per 1.60.