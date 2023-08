Playoff di Champions, quote e pronostico di Braga-Panathinaikos

Questi preliminari di Champions verranno ricordati anche per i pazzi finali di partita che hanno visto trionfare le squadre greche, Aek e Panathinaikos , a spese di Dinamo Zagabria e Marsiglia . E per un eroe di casa nostra, il portiere Brignoli , decisivo ai rigori contro l' OM che ancora piange le amare lacrime dell'eliminazione. Per il Pana adesso c'è però uno scoglio difficile da superare, il Braga .

Fai i tuoi pronostici seguendo i consigli di Gollo Predictor

Portoghesi favoriti, occhio alle combo

I portoghesi nel turno precedente hanno fatto allenamento contro i serbi del Tsc Backa Topola (7-1 lo score complessivo del doppio confronto) e, in vista del ritorno che si preannuncia caldissimo ad Atene, cercheranno con forza un risultato positivo.

Numeri alla mano, per Abel Ruiz e compagni andare a segno non è certo un problema. Allo stesso tempo, però, dietro i portoghesi concedono più di qualcosa. Nelle prime due giornate di campionato, infatti, hanno incassato due gol prima dal Famalicao e poi dal Chaves.

Cosa dicono le quote? Braga nettamente favorito per la vittoria finale, segno 1 in lavagna a 1.65 e colpo ospite a 5 (la X vale circa 3.50). Non male, tra le opzioni disponibili, la combo 1X+Multigol 2-4 a 1.75 mentre la 1X+Over 1,5 è offerta a 1.56.