Playoff Champions League, il pronostico di Maccabi Haifa-Young Boys

Con tre turni preliminari alle spalle, si può dire che per il Maccabi Haifa la Champions sia già iniziata da un pezzo. Gli israeliani affrontano gli svizzeri dello Young Boys , che fanno il loro ingresso in scena proprio in concomitanza di questi playoff .

Fai i tuoi pronostici sui playoff di Champions seguento i consigli dell'esperto

Per i bookie sarà un match spettacolare

Il Maccabi ha eliminato Hamrun (Malta) e Slovan Bratislava senza difficoltà mentre le sofferenze ci sono state eccome contro lo Sheriff: ko per 1-0 in Moldavia e vittoria per 2-1 al ritorno, con score portato al 4-1 finale solo nei supplementari.

E gli svizzeri? Dieci gol segnati in quattro partite di campionato ma in Champions la musica è diversa e le difese non sono così "allegre".

Al Sammy Ofer Stadium di Haifa le quote si possono definire nel complesso equilibrate pur con una pendenza dalla parte del Maccabi, bancato vincente a 2.35 contro il 2.75 previsto per il 2 degli svizzeri.

Da non trascurare il pareggio, offerto a 3.45. Sembrano esserci i presupposti per vedere un match con entrambe le squadre a segno (1.55), anche l'Over 2,5 mette d'accordo i bookie a quota 1.70.