Pronostici Europa League, quote e statistiche di Ludogorets-Ajax

Anche l'Europa League manda in onda i playoff, una delle gare più interessanti del programma è Ludogorets-Ajax. Il match d'andata si gioca in casa dei bulgari, che nel turno precedente hanno eliminato l'Astana rimediando al ko dell'andata con una perentoria manita.

Tutti i pronostici sulle coppe sul canale Telegram di Gollo Predictor

Ajax favorito, il Goal ci può stare

Per l'Ajax è l'alba della nuova stagione in Europa, i Lancieri hanno giocato "solo" due partite in campionato vincendo contro l'Heracles e pareggiando 2-2 contro l'Excelsior. Dunque, solito strapotere offensivo ma difesa ancora da registrare.

Il Ludogorets si gioca l'Europa League dopo aver tentato l'accesso alla Champions ma, superato il morbido Ballkani, semaforo rosso contro l'Olimpia Lubiana. A Razgrad i bulgari si giocano quasi tutto contro una squadra molto forte: chi vincerà il match?

Le quote vedono l'Ajax in netto vantaggio, il 2 è stimato 1.75 mentre l'1 quadruplica la posta. Ampiamente ipotizzabile un incontro aperto, con almeno una rete per parte e da tre gol complessivi. Tradotto, Goal e Over 2,5 si possono anche legare in combo.