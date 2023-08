Lipsia-Stoccarda, ecco le quote e il pronostico del match

Il Lipsia dopo aver vinto e... convinto in Supercoppa contro il Bayern (3-0 con tre reti siglate da Dani Olmo) non è riuscito a far punti in campionato sul campo del Leverkusen. Alla "BayArena" le due squadre hanno dato vita a un match spettacolare terminato 3-2 in favore delle "Aspirine".