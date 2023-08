Il pronostico di Celta-Real Madrid, occhi puntati su Bellingham

Il tour di inizio stagione del Real di Ancelotti fa tappa a Vigo. Terza trasferta di fila in Liga per i Blancos che cercano... la terza vittoria in casa del Celta di Iago Aspas .

Statistiche e quote: Real favorito



Il Real ha vinto contro Athletic Bilbao e Almeria con due reti di scarto, sempre preso per mano dalle giocate e dai gol di un Bellingham integrato perfettamente nei meccanismi del Dream team madridista. Le premesse per battere il Celta ci sono tutte anche perchè i galiziani fin qui non hanno brillato: ko interno al debutto con l'Osasuna (0-2) e pareggio acciuffato in extremis sul campo della Real Sociedad.

Il segno 2 dei Blancos sfiora l'1.70, quota niente male. Da segnalare che Celta e Real nelle prime due giornate hanno sempre centrato il Multigol 2-4, che nell'occasione vale 1.50.