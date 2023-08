Il pronostico di Verona-Roma: possibile il segno 2

Siamo soltanto alla seconda di campionato ma, sembra superfluo evidenziarlo, forse erano davvero in pochi a pensare che dopo novanta minuti di gioco il Verona potesse trovarsi davanti alla Roma . I gialloblù hanno trovato ad Empoli il gol vittoria che ha regalato loro i tre punti mentre i giallorossi hanno dovuto combattere una vera battaglia nel loro match contro la Salernitana per chiudere, alla fine, con un pareggio.

Per le quote il 2 è il segno più probabile

All’Olimpico è infatti accaduto di tutto. Prima la Roma in vantaggio e il raddoppio annullato dal VAR per un fuorigioco millimetrico e poi l’uno-due dei campani che hanno capovolto il risultato.

Un risultato che è stato poi rimesso in equilibrio a poco meno di una decina di minuti dalla fine per il 2-2 finale che adesso impone all’undici di Mourinho di provare a conquistare l’intera posta in palio al Bentegodi. Un’impresa sulla carta possibile con il “2”, proposto a 1.85, che anche le quote considerano il segno più probabile.