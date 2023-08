Serie A, ecco il pronostico di Frosinone-Atalanta

Secondo impegno di campionato per il Frosinone che deve fare i conti con un avvio abbastanza difficile. Dopo il Napoli all’esordio (che è costato il primo ko all’undici guidato da Eusebio Di Francesco ) ai ciociari tocca il bis in casa contro l’ Atalanta che, al contrario, al debutto ha liquidato la pratica Sassuolo andando a vincere in Emilia per 2-0.

Nerazzurri favoriti a Frosinone, scopri il pronostico

Il Frosinone contro i Campioni d’Italia ha perso ma ha comunque affrontato a testa alta un avversario tecnicamente superiore. Contro i bergamaschi è facile poter ipotizzare un match combattuto, giocato dai padroni di casa senza alcun timore riverenziale. Un atteggiamento che potrebbe essere sfruttato da un allenatore esperto come Gasperini per cercare di conquistare sei punti in due trasferte. Per le quote il segno su cui puntare è il “2”, in alternativa (o in abbinamento) si potrebbe considerare l’Over 2,5.