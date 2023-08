Pronostico Monza-Empoli, quote e statistiche del match

Tra le quattro gare della seconda di serie A in programma al sabato c’è anche la sfida tra Monza e Empoli , due delle sconfitte all’esordio. Certo tra i due ko si può riscontrare una certa differenza visto che i toscani hanno perso, in casa e di misura, contro il Verona mentre i lombardi ne hanno presi due (di gol) dall’ Inter al Meazza .

Fai ora i tuoi pronostici!

Voglia di riscatto, scopri il pronostico

Entrambe avranno dunque voglia di rimediare ma, carta alla mano, in questa occasione le possibilità di successo sembrano maggiori per la formazione guidata da Palladino che, vale la pena sottolinearlo, pur al cospetto di una delle favorite alla conquista dello scudetto (l’Inter), non ha affatto demeritato. Diverso il discorso dell’Empoli che ha ceduto le armi senza risultare troppo convincente. Quote e pronostico propendono dunque verso il segno “1”.