Pronostico Juventus-Bologna, ecco le quote e le statistiche del match

Buona la prima per la Juventus di Massimiliano Allegri . La squadra bianconera all'esordio in campionato ha battuto in trasferta l' Udinese con un netto 3-0. Alla " Dacia Arena " la " Vecchia Signora " è riuscita a liquidare la pratica friulana già nel primo tempo, a segno Federico Chiesa con un gran tiro da fuori area, Dusan Vlahovic su rigore e Adrien Rabiot con un colpo di testa nei minuti di recupero.

Il programma della seconda giornata di Serie A vede la Juventus giocare in casa contro un Bologna reduce dal "2-0" subito al "Renato Dall'Ara" contro il Milan.

Fai ora i tuoi pronostici!

Ecco quanto paga il "bis" bianconero, scopri il pronostico

Per i bookie sembrano esserci pochi dubbi, il "bis" da parte del club bianconero non sembra in discussione. Il segno 1 è proposto mediamente a 1.50 mentre la doppia chance X2 moltiplica la posta per circa 2.65. In alternativa al segno 1 si può provare il Multigol Casa 2-4 in lavagna mediamente a 1.70.

Juventus che non perde l'incontro e un numero di gol al 90° compreso tra 2 e 4? La "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 2-4 paga 1.65.