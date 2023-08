Serie A, ecco il pronostico di Napoli-Sassuolo

Cambia l’allenatore ma non il risultato. Il Napoli guidato dalle direttive di Rudi Garcia all'esordio in campionato ha battuto in rimonta il Frosinone per 3-1. Al " Benito Stirpe " i partenopei sono riusciti a ribaltare l'1-0 iniziale siglato da Abdou Harroui con i gol realizzati da Matteo Politano e Victor Osimhen (doppietta).

La squadra campione d’Italia in carica questo fine settimana torna a giocare al “Maradona” contro un Sassuolo reduce dal ko interno contro l’Atalanta.

Una "combo" per Napoli-Sassuolo, scopri il pronostico

I numeri della passata stagione parlano in maniera molto chiara, gli azzurri davanti al proprio pubblico hanno perso soltanto due volte e in ben 14 occasioni sono riusciti a conquistare i tre punti. Le quote di questo match pendono tutte dalla parte del Napoli, il segno 1 è offerto soltanto a 1.35 mentre la "combo" che lega il successo dei ragazzi di Rudi Garcia al Multigol 2-5 moltiplica la posta per 1.57. Interessante l'opzione "Napoli segna nei due tempi: Si" in lavagna a 1.80.