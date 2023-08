Il pronostico di Cagliari-Inter: Pavoletti sfida Lautaro Martinez

Cagliari e Inter all'esordio in campionato hanno mantenuto inviolata la loro porta. Un segnale positivo per Inzaghi , che si gode un super Lautaro Martinez autore di una doppietta nel match contro il Monza . Per il Cagliari di Ranieri lo 0-0 di Torino con i granata fa subito classifica e morale. Adesso i sardi dovranno misurarsi con la favorita (per le quote ) alla vittoria dello Scudetto : chi la spunterà?

Il Cagliari non perde in casa dal primo ottobre 2022, un dato che la dice lunga sull'importanza del fattore campo per Nandez (solo un prodigio di Milinkovic-Savic gli ha negato il gol al debutto) e compagni. Per l'Inter sarà fondamentale sbloccare presto il match per evitare che i sardi prendano fiducia. L'arma in più di Inzaghi come detto si chiama Lautaro Martinez: l'argentino si gioca marcatore almeno una volta a quota 2.

Nelle previsioni dei bookie il segno ampiamente più probabile al 90' è il 2, bancato a 1.45. Un altro pareggio per il Cagliari vale 4.50 mentre l'1 può toccare quota 7. La sensazione è che l'Inter un paio di reti possa realizzarle. In tal senso, occhio al Multigol Ospite 1-2 a 1.70. Con due o tre reti dei nerazzurri (Multigol Ospite 2-3) il moltiplicatore sale a 1.98.