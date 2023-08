Scommesse su Salernitana-Udinese: per i bookie sarà un match alla pari

Stadio Arechi di Salerno, alle 18.30 la squadra di Paulo Sousa ospita l' Udinese di Sottil che è partita male in Serie A perdendo 3-0 contro la Juventus . Bene invece i campani, usciti dall'Olimpico di Roma con un ottimo 2-2 frutto della doppietta di Candreva .

Fai i tuoi pronostici sulle partite di Serie A

Quote equilibrate, può starci l'X primo tempo

L'aspetto su cui dovrà lavorare Paulo Sousa sarà la tenuta della sua difesa, lo scorso anno la Salernitana ha chiuso il campionato con 62 reti subìte (solo Cremonese e Sampdoria hanno fatto peggio).

A proposito dello scorso anno: Udinese e Salernitana si affrontarono sempre alla 2ª giornata ma a Udine e di gol non ce ne furono. Al ritorno, invece, un memorabile 3-2 per la Salernitana capace di rimontare due reti ai friulani.

In un incontro sulla carta equilibrato la scelta del Goal (a 1.75) si lascia preferire, si può anche optare per un esito Multi chance (una doppia possibilità) come X o Goal a quota 1.53.

Capitolo 1X2 finale. Salernitana e Udinese sono vicinissime nelle previsioni dei bookmaker: di poco avanti il segno 2 a 2.60 rispetto all'1 proposto a 2.75. Possibile un risultato di parità a fine primo tempo, la quota è 2.10.