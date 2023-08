Playoff Champions League, il pronostico di Psv-Rangers

Esattamente come un anno fa la gara d'andata dei playoff di Champions League tra Rangers e Psv è terminata sul 2-2. Al Philips Stadion vinsero poi a sorpresa gli scozzesi per 1-0, ribaltando il pronostico che li vedeva nettamente sfavoriti. Si decide tutto ancora una volta ad Eindhoven, chi vince stacca uno dei tre biglietti ancora in palio per la fase a gironi del torneo.