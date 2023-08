Il pronostico di Ajax-Ludogorets, per le quote altro show in vista

Ritorno dei playoff di Europa League , il 4-1 dell'Ajax al Ludogorets in quel di Razgrad è un'ipoteca messa dagli olandesi sulla qualificazione alla fase a gironi . Sembrano esserci pochi dubbi in effetti sull'esito del doppio confronto ma ci sono ancora (almeno) 90 minuti da giocare... e da pronosticare .

I consigli su Multigol Casa e Ospite

L'Ajax non ha alcuna necessità di vincere ma per i bookie non ci sono dubbi: sarà ancora vittoria olandese. Sulle lavagne dei principali operatori di scommesse infatti il segno 1 viaggia sull'1.22, il pareggio vale 6 mentre il 2 tocca quota 11. Molto dipenderà dall'atteggiamento dell'Ajax, ovvero se deciderà di gestire la situazione oppure di affrontare il match come se si "partisse da 0-0".

Il consiglio è di orientarsi sul Multigol Casa 2-4 a 1.50, legando questo esito in combo al Multigol Ospite 1-3 il moltiplicatore previsto è 2.70.