Scommesse Serie B, quote e pronostico di Sampdoria-Venezia

La Sampdoria guidata dalle direttive di Andrea Pirlo dopo aver vinto a Terni per 2-1 non è riuscita a ripetersi in casa contro il Pisa (0-2). Il palinsesto della 3ª giornata di Serie B vede l'undici blucerchiato giocare di nuovo a Marassi ma questa volta contro un Venezia che nelle prime due gare del torneo ha prima battuto il Como per 3-0 e poi non è andato oltre l'1-1 con il Cosenza. La squadra di Paolo Vanoli contro la Sampdoria si appresta a giocare per la prima volta lontano dal proprio pubblico.