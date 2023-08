Mondiali 2026, l'Arabia di Mancini viene snobbata dai bookie

L'Arabia Saudita pigliatutto continua a fare spesa in Europa, non solo di calciatori ma anche di allenatori. Tra loro c'è Roberto Mancini, chiamato a risollevare le sorti di una nazionale che all'ultimo Mondiale è riuscita a sorprendere l'Argentina, poi laureatasi campione. Il nuovo corso saudita con Mancini in sella inizierà con un'amichevole contro Costa Rica ma i bookmaker guardano ben oltre, interrogandosi sulle possibilità dei Figli del deserto di vincere i Mondiali del 2026.