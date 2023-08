Pronostico Fiorentina-Rapid Vienna, quote e statistiche del match

É una gara da dentro o fuori quella che andrà in scena al " Franchi " domani sera. Per qualificarsi ai gironi di Conference League la Fiorentina di Vincenzo Italiano dovrà riuscire a ribaltare l'1-0 subito la scorsa settimana all' Allianz Stadion di Vienna .

Dando uno sguardo ai numeri del match d'andata si nota subito come la "Viola" non meritasse di perdere sul campo del Rapid Vienna. Nico Gonzalez e compagni hanno mantenuto il possesso palla per il 63% dell'incontro, effettuato ben 9 tiri di cui ben 6 indirizzati verso la porta difesa da Niklas Hedl (l'unico tiro in porta fatto dagli austriaci invece è avvenuto su calcio di rigore) e battuto 3 corner in più rispetto al Rapid Vienna.

Per le quote la Fiorentina non può perdere davanti al proprio pubblico. Il segno 1 è in lavagna soltanto a 1.15 mentre la doppia chance X2 che sancirebbe l'eliminazione dei toscani moltiplica la posta per circa 4.75.

Per evitare i tempi supplementari la squadra di Vincenzo Italiano dovrà riuscire a battere il club austriaco con almeno due gol di scarto. La "combo" 1+Multigol 2-5 si gioca mediamente a 1.50 mentre le opzioni "Squadra 1 segna nei due tempi: SI" e "Squadra 1 vince entrambi i tempi di gioco" sono proposte rispettivamente a 1.65 e 2.10.