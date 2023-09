Serie A, ecco le quote e le statistiche di Napoli-Lazio

Super sabato sera per la terza di serie A con il Napoli che ospita la Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano torna al Maradona e trova la sua ex squadra con lo scudetto sul petto, un titolo che a lui qualche anno fa è sfuggito e non è più riuscito a riprendere.

Partenopei favoriti per le quote

I campioni d’Italia dopo due giornate sono a punteggio pieno avendo battuto il Frosinone prima e il Sassuolo poi. I biancocelesti invece sono ancora fermi al palo perché dopo aver perso a Lecce (prendendo due reti in due minuti a pochissimo dalla fine) hanno poi concesso il bis in casa contro il Genoa (passati in svantaggio al 16’ non sono poi più riusciti a riprendere gli avversari). Le quote sono dalla parte di Osimhen e compagni che, in 180 minuti, hanno messo a segno cinque reti subendone una soltanto.