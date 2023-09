Pronostico Udinese-Frosinone, possibile il Goal alla Dacia Arena

L’Udinese ha esordito rimediando un ko casalingo (0-3) dalla Juventus ma, dopo un primo tempo deludente, ha disputato un’ottima ripresa anche se il punteggio non si è mosso da dove si trovava. La seconda uscita, a Salerno, si è chiusa con un pareggio e adesso, il terzo turno mette di fronte ai friulani un Frosinone che in questo avvio di stagione ha davvero sorpreso. In senso buono, ovviamente.