Atalanta-Monza, quote e pronostico del match

Il ko di Frosinone per l’Atalanta probabilmente è risultato inatteso ma i bergamaschi hanno trovato molte difficoltà e il gioco della squadra allenata da Di Francesco ha messo in crisi quella guidata da Gasperini. Un’Atalanta che aveva iniziato bene il campionato andando a vincere (2-0) in casa del Sassuolo e che adesso deve fare i conti con un Monza che ha fatto

l’esatto contrario. Ha prima perso all’esordio al Meazza contro l’Inter e si è poi rifatto in casa, sette giorni dopo, contro l’Empoli collezionando due risultati esatti simmetricamente opposti (0-2 e 2-0) che portano a zero la differenza reti.

Nerazzurri a caccia di riscatto

L’Atalanta avrà voglia di riscatto ma il Monza non gli renderà la vita facile e per i brianzoli, dopo aver fatto registrare due esiti “NoGoal”, ci potrebbe anche essere una inversione di tendenza. Il Goal al termine del secondo tempo moltiplica la posta per 1.74