Serie A, pronostico Empoli-Juventus: quote e statistiche del match

Terza giornata di Serie A , al " Castellani " va in scena il confronto tra l' Empoli allenato da Paolo Zanetti e la Juventus guidata dalle direttive di Massimiliano Allegri . I toscani sono ancora fermi a quota zero punti in classifica mentre la " Vecchia Signora " dopo aver vinto per 3-0 all'esordio sul campo dell' Udinese non è riuscita ad andare oltre l'1-1 in casa contro il Bologna .

Fai ora i tuoi pronostici sulla Serie A

Una "combo" per Empoli-Juventus, scopri la quota

Per le quote Dusan Vlahovic e compagni partono di gran lunga con i favori del pronostico, il segno 2 al triplice fischio dell'arbitro è proposto mediamente a 1.67 mentre la doppia chance 1X moltiplica la posta per 2.15. I bianconeri hanno vinto ben 5 dei precedenti 6 match disputati al "Castellani" e gli ultimi 5 sono sempre terminati con almeno tre reti al 90'. L'Over 2,5 è in lavagna a 1.85 mentre la "combo" che lega il successo della Juventus all'Over 1,5 raddoppia la posta in gioco.