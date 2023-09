Sette pronostici per sette partite: dritte e consigli sul calcio europeo

Analisi e consigli di gioco

Il “tour” parte dalla Premier League dove il Liverpool ospita l’Aston Villa e l’undici di Klopp, dopo aver sbancato Newcastle sette giorni fa, sembra avere le carte in regola per liquidare la pratica “Villans". Segno 1.

Non può poi mancare all’appello il match di chiusura di giornata, un Arsenal-Manchester Utd dove può accadere davvero di tutto. Qualche sbavatura di troppo in questo avvio di stagione ai “Red Devils” non è mancata mentre i “Gunners” non possono concedersi altri passi falsi se vogliono alimentare speranze di riagganci al City capolista. Non sarà una passeggiata ma la formazione guidata da Arteta sembra poter meritare un pizzico di fiducia in più. Segno 1.

Dall’Inghilterra alla Germania con i due posticipi di Bundesliga che sembra possano offrire un paio di esiti interessanti. L’Eintracht (una vittoria e un pareggio nei primi due turni) riceve il Colonia che è ancora fermo a quota zero punti in classifica e potrebbe conquistare l’intera posta in palio. Segno 1.

Il gran finale di giornata è affidato a Union-Lipsia ovvero 15 reti segnate in due nei primi 180 minuti di campionato (8 l’undici di Berlino, 7 i “Rot Bullen”) e 6 subìte (2 per i padroni di casa, 4 per gli ospiti). Un bottino all’attivo e al passivo che potrebbe aumentare ancora per entrambe: esito Goal.

Per chiudere la settina domenicale si passa prima nel campionato austriaco (segno “1” di Salisburgo-Rapid Vienna) per finire a quello danese (segno “1” di Copenhagen-Viborg) passando per quello portoghese (esito “Goal” per Braga-Sporting). In tutto sette pronostici che, messi insieme (e, ovviamente, tutti centrati), potrebbero regalare un premio pari a circa 36 volte la posta.

Partite e pronostici 3 settembre

Liverpool-Aston Villa: segno 1

Arsenal-Manchester Utd: segno 1

Eintracht-Colonia: segno 1

Union Berlino-Lipsia: Goal

Salisburgo-Rapid Vienna: segno 1

Copenhagen-Viborg: segno 1

Braga-Sporting Lisbona: Goal

Quota totale: 36 volte la posta