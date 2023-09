Pronostici Serie C, Pro Vercelli-Lumezzane: Under oppure Over?

A dare il benvenuto (o meglio, il bentornato) al Lumezzane nel calcio professionistico sarà la Pro Vercelli . I piemontesi lo scorso anno sono andati a un passo dai playout , vincendo solo 6 delle 19 partite casalinghe giocate in campionato. Le amichevoli di preparazione al campionato hanno oltretutto destato delle perplessità, di certo non spazzate via dal doppio 2-0 inflitto a Chieri e Bra.

Due o tre reti totali? La quota del Multigol 2-3

Insomma, la Pro Vercelli pur avendo le quote dalla sua parte dovrà fare attenzione a non incappare in false partenze. I bookie si aspettano un incontro combattuto e con poche reti: lo scorso anno la Pro ha chiuso con 38 reti in 38 giornate, solo Pro Patria e Triestina hanno segnato meno.

L’Under 2,5 si gioca a 1.55, l’ipotesi che il match possa regalare due o tre reti complessive (esito Multigol 2-3) vale 1.95.