Alessandria-Novara, il pronostico del derby piemontese

Oggi sono in programma sette partite della prima giornata del girone A di Serie C. Al Moccagatta è subito derby piemontese tra Alessandria e Novara. Due formazioni decise a partire col piede giusto per lasciarsi alle spalle la passata stagione, a dir poco complicata. Novara eliminato al primo turno dei playoff dopo aver chiuso la regular season al 10° posto, Alessandria salvo col brivido ai playout dopo aver terminato il suo percorso nel girone B in quart’ultima posizione.