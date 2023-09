Arnaldi e Sinner, le chance contro Alcaraz e Zverev agli US Open

Il prestigioso torneo americano entra nella fase più calda e, sorpresa (ma non troppo, a dire il vero), ci sono due azzurri in campo a disputarsi gli ottavi di finale: vediamo che quote hanno per i bookie

Essere arrivato fin qui per Matteo Arnaldi è già un bel traguardo. Sul cemento di Flushing Meadows ha eliminato prima Kubler (ritiratosi dopo aver perso il primo set) e poi, in sequenza, il francese Fils e l'inglese Norrie. Adesso trova sulla sua strada Carlos Alcaraz, forse l'avversario più temibile del momento e, a dire il vero, appare difficile che l'azzurro di Sanremo riesca a conquistare anche il quarto di finale. Le quote la pensano esattamente allo stesso modo assegnando tutti i favori del pronostico allo spagnolo (alla cui vittoria è associato un premio irrisorio) e pochissime chances all'italiano.

