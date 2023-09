Pronostico Chapecoense-Guarani, precedenti e statistiche

Chapecoense-Guarani apre la 27ª giornata del campionato di seconda divisione brasiliana . I padroni di casa, esattamente scome lo scorso anno, stanno lottando per non retrocedere mentre il Guarani è in piena corsa per centrare un posto tra le prime 4 che vorrebbe dire promozione nel Brasileirao .

I numeri delle due squadre

Il Guarani ha 17 punti in più in classifica rispetto agli odierni avversari, chiamati a mascherare il gap contando sulla spinta dell'Arena Condà. C'è da dire però che finora, per la Chape, il fattore campo non è stato... un fattore. Sono solo 14 i punti ottenuti in casa dai biancoverdi, con 10 gol segnati e 11 subìti.

L'undici è un numero da segnare perchè si presenta a più riprese. In 13 gare interne la Chapecoense ha centrato in ben 11 occasioni l'Under 2,5; allo stesso tempo il Guarani in 13 trasferte ha fatto registrare 11 uscite dell'Under 2,5, segnando e subendo 11 reti!

La scelta dell'Under 2,5 sarebbe quindi una naturale conseguenza di ciò che dicono le statistiche. Per variare un po' la giocata, considerando (anche alla luce della classifica) il Guarani favorito per la vittoria di questo incontro, si può considerare la combo X2+Under 3,5.

I precedenti

Può essere utile dare uno sguardo ai precedenti. La sfida d'andata è terminata con un uno spettacolare 3-3, pareggio acciuffato in modo davvero rocambolesco dalla Chapecoense che al riposo era sotto 3-1. Il gol del definitivo 3-3 è arrivato al 95', dunque grossi rimpianti per il Guarani che in quel match partita favorito a 1.90.

Nel doppio confronto dello scorso campionato invece si registra uno 0-0 in casa della Chape, seguito da un successo per 1-0 del Guarani. Ed ecco che la scelta del pronostico (X2+Under 3,5) è in linea anche con ciò che dice la storia recente...