Italia-Usa, per gli azzurri del Poz sfida impossibile? Che dicono le quote

Il tifo azzurro non guarda solo al calcio: l' Italia di Pozzecco è ai quarti di finale del Mondiale e sfiderà la corazzata degli Usa , un appuntamento imperdibile per gli appassionati di basket . La palla a due è in programma a Manila alle 14.40. Servirà un'impresa titanica per spuntarla su Banchero e compagni e non è solo un'impressione, è anche la previsione che filtra dalle quote dei principali operatori di scommesse .

Italia-Usa, il pronostico

Le vittorie in successione su Serbia - colpaccio anche sorprendente per le quote - e Portorico hanno "regalato" all'Italia il quarto da sogno contro il Dream Team, che ha pensato bene di "farsi battere" dalla Lituania che ha così messo la freccia sugli statunitensi in vetta alla classifica del loro girone. Fontecchio e soci trovano dunque sulla loro strada il peggior avversario possibile, super favorito per la vittoria del match. Nel testa a testa la vittoria degli Usa vale solo 1.05, quota inevitabilmente irrisoria. Gli americani non hanno bisogno di sponsorizzazioni.

Italia-Usa, cosa giocare oltre al risultato finale

Ci sono tuttavia tanti altri mercati a cui guardare, ad esempio quelli che fanno riferimento al numero di punti totali nell'incontro. Se si opta per la linea dei 174,5 punti la scelta Over (preferibile) paga 1.57 contro il 2.25 previsto per l'Under.

Anche il numero di punti dell'Italia nel primo quarto è oggetto di scommessa. I bookie credono che gli Azzurri ne metteranno a referto massimo 20 (esito Under 20,5 punti Casa), assegnando a tale opzione una quota pari a 1.73. Se l'Italia nel primo quarto supera la soglia dei 20 punti, invece, il moltiplicatore è pari a 2.